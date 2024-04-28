المشدد 3 سنوات للمتهمين باستدراج سائق وسرقته في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 3 اشخاص بينهم ربة منزل لاتهامهم باستدراج سائق وسرقة مبلغ مالي وهاتفه المحمول تحت تهديد السلاح أثناء استقلاله سيارته بدائرة قسم ثان العبور في محافظة القليوبية.

وتضمن أمر قيام المتهمين وهم "محمود م ع"٢٥ سنة و "محمد ل م" ٢١ سنة عاملين و " أيه ج ق"٢٨ سنة ربة منزل الى محكمة الجنايات أنهم في غضون شهر أبريل 2022 أقدموا على سرقة واستولوا على متعلقات مملوكة للمجني عليه "رمضان ع ع " حيث قامت المتهمة الثالثة باستدراج المجني عليه بأن طلبت منه توصيلها لأحد الأماكن وما ان توقف عقب توصيلها حتى فوجئ بها تبطل محرك السيارة وحضر باقي المتهمين بالدخول الى السيارة والتعدي عليه بالضرب بسلاح ناري فرد خرطوش وأحرز الثاني سلاح أبيض واجبروه عن التخلي عن متعلقاته واستولوا عليها وفروا هاربين حاملين الأسلحة النارية والبيضاء.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا واحزروا سلاح ناري فرد خرطوش بدون ترخيص وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري و حازوا و أحرز سلاحا أبيض بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد ورود بلاغ من "رمضان ع ع " بقيام 3 اشخاص بـ استيقافه وسرقة متعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح النارى وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة .