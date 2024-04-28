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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 49 تعديا ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ22  لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة جميع صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.  

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تمت إزالته وصل إلى إزالة 49 حالة تعدٍ ( 33 حالة على مساحة فدان و5 قراريط  + 16 حالة واحدة على مساحة 4275)، وذلك بعد منذ انطلاق المرحلة الثالثة يوم 20 أبريل الجاري وحتى السبت 27 من نفس الشهر.

يُذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي، وتم خلالها إزالة 240 حالة، تليها المرحلة الثانية من 24 فبراير إلى 15 مارس الماضي، وتم خلالها إزالة 222 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 20 أبريل الجاري حتى 9 مايو 2024.

 

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