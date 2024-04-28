أستاذ علوم سياسية: مصر تتحرك بمفردها لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل|فيديو

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أنّ مصر تتحرك بمفردها لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية تمضي في مسارات متعددة سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا واستراتيجيا.

وقال "فهمي"، في تصريحات على قناة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: "خلال الساعات الأخيرة، أجرت الدولة المصرية اتصالات متعددة في الاتجاهات كافة تجاه القوى الفلسطينية (حماس) والحكومة الإسرائيلية".

وأضاف أن القاهرة تحاول أن تقرب وجهات النظر والتوصل إلى إطار جديد يمضي في 3 مراحل؛ الأولى تتعلق بالإفراج عن عدد من المحتجزين وعودة بعض النازحين وفتح مرر نتسرم، الثانية بناء إجراءات ثقة مباشرة لمحاولة تفكيك عناصر الأزمة ثم المرور إلى المرحلة الأخيرة"د.

وشدد على أن رؤية القاهرة شاملة، فلا تتعامل مع الجزئيات، وتركز على البعد الأمني باعتبار أن الأمر مهم في ظل تصميم الحكومة الإسرائيلية على عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية، والأجواء إيجابية حتى الآن في تلقي المقترحات المصرية والتعامل معها، والقاهرة تسابق الزمن للوصول إلى اتفاق.

