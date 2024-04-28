الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية.. غدا

تحتفل وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار" الملكية الفكرية واهداف التنمية المستدامة: بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والابداع، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 ابريل 2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويهدف شعار الاحتفال هذا العام الى تعزيز استخدام نظام الملكية الفكرية لتحقيق مستقبل مستدام في جميع أرجاء العالم، وكذلك إيجاد سُبل لمواجهة التحديات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية أن هذا الاحتفال السنوي يعتبر بمثابة منصة لعرض التجارب المشتركة بين كافة الدول المشاركة وملتقى للحوار والتباحث حول مختلف قضايا الملكية الفكرية.

وسيتضمن الاحتفال عدة جلسات عمل تناقش عدة موضوعات تستهدف مناقشة استخدام الملكية الفكرية كأداة لتعزيز التنمية المستدامة، ودور أنظمة الابتكار والملكية الصناعية والذكاء الاصطناعي في دعم اهداف التنمية المستدامة، ويقدمها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية، وسيتم عرض أفضل التجارب والممارسات من الدول العربية.



وسيشارك في الاحتفال المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، وخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة الى عدد من الباحثين والقانونيين وشباب المخترعين.