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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مجلس المراكز

صدى البلد

وقع اللواء دكتور محمد على متولى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الدكتور وليد خالد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الوزارة.

يهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون العلمى والبحثى فى القضايا المتصلة بدور مراكز ومعاهد البحوث وتحقيق التكامل معها لخدمة مجالات التنمية القومية.

وخلال المراسم ألقى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتطوير المجالات العلمية والبحثية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف المؤسسات التعليمية بالدولة.

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إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة إدارة البحوث الفنية والتطوير القوات المسلحة

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إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مجلس المراكز

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