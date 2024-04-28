دعاء نهاية شهر شوال.. من الأشهر المباركة وله فضل كبير

دعاء نهاية شهر شوال، الدعاء من الأمور المهمة التي يعتني ويهتم بها المسلمون، وقد جعل الله مواسم الطاعة كثيرة في كل أشهر السنة، شهر شوال هو أحد أشهر الطاعة التي من الله بها على عباده، وليس هناك أفضل من دعاء نهاية شهر شوال كي نختتم به هذا الشهر الكريم، والذي يعد أحد مواسم الطاعات.



دعاء نهاية شهر شوال يمكن للمسلم أن يردده في هذه الأيام المباركة، والتي يحرص المسلمون فيها على توديع هذا الشهر خير وداع، لأن الدعاء هو العبادة التي من يستكبر عليها يهلك، وأوصانا الله عز وجل بها في مواضع كثيرة في القرآن الكريم كما أنه لا يوجد في الشرع الشريف ما يسمى دعاء نهاية شهر شوال.

-اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم أرضني بقضائك، وقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك

-لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله ربّ السّموات السّبع، وربّ العرش الكريم.

- ونقول في دعاء نهاية شهر شوال اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك.

-اللهم إني أسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلًا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها.

-اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك

-اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله.

- وم الكلمات الأفضل في دعاء نهاية شهر شوال يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء.

-حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

-أغثني، أغثني، يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني شر كل جبار عنيد، اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.

-اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب.

-اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه.

-اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كن فيكون، رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

-اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.

-اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

-اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل لي مشقته، وارزقني الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم.

-يا عزيز أعزني، ويا كافي اكفني، ويا قوي قوني، ويا لطيف الطف بي في أموري كلها والطف بي فيما نزل.



دعاء شهر شوال مكتوب

دعاء شهر شوال مكتوب، شهر شوال من الأشهر المباركة التي لها فضل كبير وجليل، شهر شوال هو شهر مضاعفة الثواب، لذلك يحرص المسلمون على دعاء شهر شوال مكتوب حتى يستجيب الله لهم دعائهم وحوائجهم، ومن دعاء شهر شوال مكتوب نقول:

-اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض.

-رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا.

-اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

- ونقول في دعاء شهر شوال مكتوب اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقاً حلالاً واسعاً. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد

-يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

-اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء.

دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة مكتوب

دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة مكتوب، الدعاء هو خير ما يقر العبد من ربه، فهو يعتبر لب العبادات، يلتمس فيه المسلم رحمات المولى عز وجل ولطفه في كل الأمور، ويرى الله عز وجل فيه العبد على سجيته، ومن دعاء شهر شوال مكتوب لقضاء الحاجة مكتوب نقول:

-اللهم إني أستودعك قلبي فلا‌ تجعل فيه أحداً غيرك، وأستودعك (لا‌ إله إلا‌ الله)، فلقني إياها عند الموت، وأستودعك نفسي فلا‌ تجعلني أخطو خطوة إلّا‌ في مرضاتك، وأستودعك كل شيء رزقتني وأعطيتني، فاحفظه لي من شر خلقك أجمعين، واغفر لي ولوالدي، ولمن أحببت، ولمن سكن قلبي، ولإخوتي، يا من لا‌ تضيع عنده الودائع

-اللهم إنك أعطيتني خير الإخوان في الدنيا، فلا تحرمني صحبتهم في الآخرة، اللهم أسعدهم، وفرج همهم، وحقق آمالهم، واجعل الجنة دارهم وقرارهم، واشفهم من كلِ مرضٍ يا رب، واجمعني بهم في جناتِ النعيم.

-اللهم اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةٌ لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم، اللهمَّ حَبِّب خَير خلقِك فينا، ومن حوضِ نبيك اسقِنا، وفي جنتِكَ آوِنا، وبرحمتِكَ احتوِنا، وأمنيتنا أعطِنا، وبفضلِكَ أغننا، ولطاعتِكَ اهدنا، ومن عذاب النار احمنا، ومن شر كل حاسدٍ اكفنا.

-اللهم إني أسألك توفياً في طريقي، وراحةً في نفسي، وتيسيراً في أمري، رب أعوذ بك من شتات الأمر، ومس الضر، وضيق الصدر.

-اللهم آلف بين قلوبنا، وأصلِح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلماتِ إلى النور، وجنبنا الفواحِش، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.