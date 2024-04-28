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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الثلاثاء المقبل.. دينا الشربيني ضيفة لميس الحديدي في كلمة أخيرة

صدى البلد

تحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة "ON”، وذلك في حلقة الثلاثاء المقبل في الساعة التاسعة والنصف مساءا.

تتحدث دينا الشربيني خلال الحلقة عن أعمالها الفنية في الفترة الأخيرة مابين مسلسل "كامل العدد +1" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وفيلم "شقو" الذي عرض في السينمات منذ أيام قليلة وحقق نجاحا كبيرا، وتكشف عن الكواليس والصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير.


أخر أعمال دينا الشربيني الفنية

جدير بالذكر آن أخر أعمال الفنانة دينا الشربيني الفنية هو مشاركتها في بطولة فيلم "شقو" بجانب الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح وعدد كبير من الفنانين أبرزهم: يسرا، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، وعدد أخر، من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

دينا الشربيني

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