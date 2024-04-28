التصويت على معاداة السامية يقسم الديمقراطيين في مجلس النواب

يواجه الديمقراطيون في مجلس النواب انقسامات داخلية بشأن قرار يهدف إلى معالجة مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي، على خلفية التوترات المتزايدة المحيطة بالصراع بين إسرائيل وحماس.

وفقا لأكسيوس، من المقرر أن يتم التصويت على قانون التوعية بمعاداة السامية الذي أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي، والذي قدمه النائب مايك لولر (جمهوري من ولاية نيويورك)، هذا الأسبوع. ويقترح استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة لمعاداة السامية لإنفاذ القوانين الفيدرالية التي تحظر التمييز ضد الطلاب. ومع ذلك، يتضمن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة عناصر مثيرة للجدل، مثل المساواة بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.

ورغم أنه من المتوقع أن يتم إقرار مشروع القانون بدعم واسع من الحزبين، إلا أنه أثار خلافات داخل الحزب الديمقراطي. على الرغم من وجود 14 ديمقراطيًا مشاركين في رعاية مشروع القانون، إلا أن عضو اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر (ديمقراطي من نيويورك)، وهو مشرع يهودي تقدمي، يعارض مشروع القانون في شكله الحالي.

ويعكس الانقسام بين الديمقراطيين توترات أوسع نطاقا داخل الحزب بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس ومزاعم معاداة السامية. وقد أدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد إلى تفاقم هذه الانقسامات.

والجدير بالذكر أن الديمقراطيين اليهود المعتدلين قاموا مؤخرًا بزيارة جامعة كولومبيا لإظهار الدعم للطلاب اليهود وسط مزاعم بمعاداة السامية. في المقابل، أظهر التقدميون في مجلس النواب تضامنهم مع المتظاهرين من خلال زيارة الحرم الجامعي بأنفسهم.

يأتي هذا الانقسام الداخلي بعد أن أظهر الديمقراطيون في مجلس النواب وحدة كبيرة خلال معركة المساعدات الخارجية الشهر الماضي، بقيادة زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك). ومع ذلك، فإن تماسك الحزب يتم اختباره من خلال التدابير المتعلقة بإسرائيل ومعاداة السامية، مثل قانون التوعية بمعاداة السامية الأخير.