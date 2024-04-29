تجارية الإسماعيلية تشارك بملتقى «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة 2030» بغرفة البحر الأحمر

عقد في أجواء مليئة بالحماس والتفاؤل بمقر الغرفة التجارية المصرية بالبحر الأحمر، ملتقي هاماً لمناقشة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، علي مدار يومين، برئاسة السيد خالد رضا رئيس غرفة البحر الاحمر، بمشاركة 8 غرف تجارية من بينها تجارية الإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي.

وفي بداية الأعمال، رحب رئيس تجارية البحر الاحمر بالحضور، ووجهت ريم صيام رئيس اتحاد مجالس سيدات اعمال الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، الشكر لهم علي حسن التنظيم والاستضافة، مؤكدة أن تلك اللقاءات فرصة لريادي الأعمال في كل محافظة من تحويل أفكارهن الي مشاريع قابلة للتطبيق من خلال تعليمهن كيفية بناء الخطط الاستثمارية التي تواكب متطلبات السوق ويساعد علي نجاح مشاريعهن.

كما رحبت دكتورة ايثار بدوي بالوفود المشاركة واكدت علي ضرورة تنظيم دورات تجريبية في مجال ريادة الأعمال للمرأة.

و تحدث أكرم الشافعي ووجه الشكر لرئيس تجارية البحر الاحمر، وجميع الرؤساء الحضور وكذا جميع حضور المجالس الإقتصادية لسيدات الأعمال ونقل لهم جميعا تحيات السيد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، متمنيا للجميع نجاح الملتقي وان يؤتي بثماره.

وأشار الشافعي إلي أهمية العمل علي إعداد كوادر نسائية مميزة في النشاطات التجارية والحرفية واليدوية، مما يساعد علي ازدهار وتمكين المرأة طبقا لبرنامج فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030.

فيما قالت امال محمود، رئيس المجلس الاقتصادي بالاسماعيلية، أن السوق الاقتصادي المصري يشهد إنجاز غير مسبوق ويهدف إلى خلق إطار عام ممكن وداعم وآمن لكل من المرأة والرجل فى مجال العمل من خلال تعزيز سبل مشاركة المرأة فى قوة العمل والمناصب القيادية، وخلق بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز.

و أكدت سارة ممدوح نائب أول المجلس الاقتصادي لسيدات الاسماعيلية، أن مصر تشهد نهضة كبيرة، حيث شهدت أوضاع المرأة المصرية تحولات ضخمة، متوقعة أن تعمل استراتيجية 2030 علي انصافها، وتمكينها بعد ان عانت عقودا عديدة من أوضاع غير منصفة.

أضافت نادية صبري نائب ثان، ترتكز رؤية إستراتيجية تمكين المرأة 2030 على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور.

أوضحت مروة صابر السكرتير العام للمجلس، يتطلب تحقيق رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 العمل من خلال أربعة محاور وهى "التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة- التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية"، وتعكس تلك المحاور الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

شارك في الملتقي، وفد عالي المستوى من الغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي رئيس غرفة التجارة المصريه بالإسماعيلية وأمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام المصري للغرف التجارية.

كما ضمّ الوفد أعضاء بارزين في المجلس الاقتصادي لسيدات اعمال غرفة الاسماعيليه رئاسة سيدة الأعمال آمال محمود عضو مجلس إدارة الغرفه ورئيسة مجلس سيدات الأعمال، سيدة الأعمال سارة ممدوح صقر النائب أول وسيدة الأعمال نادية عبد الفتاح النائب الثاني، سيدة الاعمال مروة صابر سكرتير عام.

وفي مناخ تخطو خلاله مصر نحو رؤيتها ٢٠٣٠ وفق توجيهات القيادة السياسية، تم استعراض "استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠" كوثيقة عمل حيوية للاعوام القادمه وللصالح العام.

شهد المؤتمر مشاركة نشطة من رؤساء الغرف واللجان الاقتصادية لسيدات الأعمال من عدة محافظات، بما في ذلك الإسكندرية، الاسماعيلية، الشرقية، سوهاج، قنا، الأقصر، والسويس، البحر الاحمر.

كما تم تدشين لجنة سيدات أعمال الغرفة التجارية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتورة ايثار بدوي، وضمت كوكبة من السيدات المتميزات في مختلف المجالات التجارية والصناعية بالمنطقة.

وفي اطار هذا الحدث قام وفد تجارية الإسماعيلية بتهنئة الغرفة التجارية بالبحر الاحمر وتبادل الدروع والهدايا التذكارية.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم القدرات التنافسية للمرأة، نظمت الغرفة التجارية بالبحر الأحمر زيارات ميدانية للمنطقة الصناعية بالغردقة، حيث عقدت اتفاقيات متبادلة بين سيدات الأعمال من عدة محافظات.

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