التمساح سابقا.. مدينة الإسماعيلية تحتفل بـ162 عاما على وضع حجر أساس إنشائها

وضع حجر الاساس لمدينة الإسماعيلية « التمساح» سابقا في مثل هذا اليوم ٢٧ ابريل ١٨٦٢، قبل ١٦٢ عام.

يقول محمد حزين، مهتم بتاريخ الاسماعيلية، كانت منطقة عتبة الجسر (نمرة ٦) تشهد اهم حدث وهو اقامة حفل للاعلان عن إنشاء مدينة التمساح الذى أمر بانشائها (محمد سعيد باشا ) والى مصر فى ذلك الوقت.

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واحتشد العمال فى حفر اهم واصعب منطقة فى مشروع القناة واللى كان يبلغ عددهم مايقرب من ٢٥ الف عامل

ومعهم مهندسين مشروع القناة وعلى رأسهم فرديناند ديلسيبس والوالى محمد سعيد ومفتى الديار المصرية والشيوخ و القساوسة اجتمعوا ليشهدوا الحفل الصغير.

يضيف: بدأ الحفل بعزف مقطوعات موسيقية صغيرة من الفرقة النحاسية، ثم القاء كلمة الترحيب واعلان أنشاء المدينة والتى القائها ( الكونت سالا)، ثم كلمة رجال الدين الاسلامى و المسيحى، وتم الاعلان عن وضع حجر الاساس للمدينة فى المنصة التي تم اعدادها بالقرب من شالية الوالى بعتبة الجسر.

يتابع: أنه تم توجه محمد سعيد باشا الى الصلاة فى مسجد عتبة الجسر، والقاء المفتى خطبة صغيرة والدعاء لمباركة مشروع القناة و المدينة الجديدة.

كما أقيم قداس صغير فى كنيسة مريم والتي اطلق عليها بعد ذلك كنيسة ( أجاثا ) والدعاء لمباركة المدينة الجديدة.

وبعدها توجه الوالى محمد سعيد فى جولة ليشاهد المكان الذى تم إختياره لبناء مدينة التمساح في أرض صحراوية خاوية تخترقها مياة ترعة الاسماعيلية، واستمع لمخطط الانشاء وتوجه بعدها الى المكان المعروف برصيف الجمرك (نادى الشراع) ليشاهد و يستمع للمخطط المزمع تنفيذه لبحيرة التمساح.

ولقبت مدينة الإسماعيلية بباريس الصغرى او كما اطلق عليها جنة الصحراء المدينة التى سحرت كل من زارها من وقت الانشاء وحتى الان.