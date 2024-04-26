منها لأهالي غزة .. أوقاف الإسماعيلية تعلن أسعارا جديدة لصكوك الإطعام والأضاحى

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية أسعارا جديدة لصكوك الأضاحى والاطعام البلدي والمستوردة.



وكشفت مصادر رسمية بمديرية أوقاف الإسماعيلية، عن وجود صگــوگ إطعــام بقيمــة الصــگ ٤٠٠ جنيــه، گذلگ صگـوگ الأضاحــي بقيمــة الصـگ ٦٠٠٠ جنيـه للحـم السودانــي، وقيمــة الصـگ البلـدي ٨٥٠٠ جنيــه، بمديريــة أوقــاف الإسمــاعيليــة وجميــع إداراتهــا الفرعيــة، كذلـگ في المساجــد الگبــرى بالإدارات الفرعيــة، و في أقــرب المساجــد للمواطنين الراغبين في المشاركة.



ويتــم التوزيــع بنسبــات تســد العــوز عند الفقــراء والمحتاجيــن في شتــى محافظــات الجمهوريــة ويذهــب كذلگ قــدراً گبيــراً منهــا في مساهمــات وزارة الأوقــاف للاشقاء في غــزة.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أنه تم تجهيز دفعة جديدة من اللحوم من مشروع صكوك الإطعام لتسليمها إلى الهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالي غزة.

وأوضحت، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة أكثر من 70 طنا من لحوم الإطعام و 320 طنا من السلع الغذائية.

ياتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة.