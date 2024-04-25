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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ذروة الموجة الحارة.. حصاد الذهب الأصفر « القمح» بمركز فايد الإسماعيلية

حصاد القمح بفايد
حصاد القمح بفايد

أعلن المهندس محمد السيد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، تفوق مركز فايد "عروس القناة" فى إنتاجية القمح «الذهب الأصفر»، رغم ارتفاع درجة الحرارة وذروة الموجة الحارة التي تشهدها المحافظة.

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جاء ذلك على هامش انطلاق موسم حصاد القمح بمركز فايد تحت رعاية محافظ الإسماعيلية، على مساحة 1000 فدان بمتوسط إنتاجية 17 إردبا للفدان، حيث تم  توريد 17 ألف طن قمح من مزرعة "أبو جاد".

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية أن الهدف الأول والرئيسى هو  النهوض بالتنمية الزراعية والمحاصيل الحقلية الاستراتيجية التى هى أمن وأمان واستقرار الدولة.

وأشار إلى تنافس المستثمرين هذا العام لزراعة الظهير الصحراوى، ورهانهم  على ارتفاع إنتاجية الفدان.

وقال إنه يتم العمل من أجل التنمية المستدامة 2030، حيث أصبحت محافظة الإسماعيلية تنافس لتعمير الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية باستخدام السياسة الصنفية وأساليب الرى الحديثة.

حضر الحصاد كل من وليد أحمد عبد السلام، السكرتير الأول لرئيس مركز ومدينة فايد، وريمون، ممثل مبادرة “ازرع” للهيئة الإنجيلية  الوطنية، والمهندس على غنيم، مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية، وعربى مجاهد، أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن، والمهندسة أحلام عبد المنعم، مدير الإدارة الزراعية بفايد، والمهندس شريف العربى، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمهندس أحمد البعلى، مدير إدارة الإرشاد الزراعى، والمهندس محمود عبد القادر، مدير إدارة المكافحة.

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ارتفاع درجة الحرارة الاسماعيلية افتتاح موسم حصاد القمح مركز فايد

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