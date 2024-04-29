اتظلمت.. سامي مغاوري: مخدناش حقنا الحقيقي في الميديا

خصص برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” تقديم الإعلامية “لميس الحديدي" فقرة خاصة مع الفنان سامي مغاوري، للحديث عن حياته الشخصية والمهنية.





وقال “سامي مغاوري” إن جيل الكبار ظلم، لأنه لا يتم كتابة أدوار لهم تخرج كامل طاقتهم، متابعا: “جيلنا أتظلم وأنا شخصيا أتظلمت لأن جيلنا مكنش فيه الميديا الموجودة حالياً دلوقتي الاعمال الدرامية واثناء عرض الحلقة الثالثة يتم استضافة الفنانين ويقولوا تعبنا وعملنا لكن في جيلنا مكنش فيه الميديا”.



وأكمل: الوضع الآن مختلف العالم كله بيشاهد مكنش فيه الميديا الحالية وإحنا كجيل مخدناش حقنا والان أيضا الورش الفنية بتكتب الأدوار لشخص واحد أو واحدة لنجم أو نجمه ودي ليها ظروفها الاقتصادية".



واصل : جيل أسامة عكاشة ومحسن زايد ومحمد جلال عبد القوي العمل يكتب ويسلم للمخرج ويبدا يقول عاوز فلان وفلان، ويتم اختيار الادوار والترشيح لكن العمل كله بيتم استلامه لكن انا دلوقتي باخد شغلي على الواتس اب مش الأسكربت كله فيما عدا السينما او أدوار معدودة زي نعمه الافوكاتو جالي الأسكربت كله ".



