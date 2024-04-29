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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عواد: حسين لبيب فتح ملف تجديد عقدي عقب مباراة مودرن فيوتشر

محمد عواد
محمد عواد

قال محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك ان المشاركة بصفة أساسية مع الفريق الفترة الأخيرة وراء تألقي بعد أن كنت مشتت لفترة بسبب ملف التجديد.

وأضاف عواد في تصريحات خاصة لبرنامج يا مساء الانوار عبر قناة mbc مع مدحت شلبي: " ملف تجديد عقدي مع الفريق الفترة الأخيرة مع الفريق سبب لي بعض المشاكل الفنية مع الفريق لكن عقب محادثة الكابتن حسين لبيب رئيس النادي عقب مباراة مودرن فيوتشر وتأهل الفريق بشأن تجديد عقدي أحدث لي الكثير من الاطمئنان وسبب كبير فب تالقي وتقديم آداء مميز الفترة الأخيرة ".

وتابع " حسين لبيب رئيس النادي يبذل مجهود كبير في صالح الفريق لإيجاد حالة من الإستقرار الفني والإداري داخل النادي الفترة الأخيرة وأشكره على فتح ملف تجديد عقدي عقب نهاية مباراة مودرن فيوتشر وحسم التأهل ".

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محمد عواد: حسين لبيب فتح ملف تجديد عقدي عقب مباراة مودرن فيوتشر

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