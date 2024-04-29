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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات جيش الاحتلال تهاجم مباني تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

متحدث جيش الاحتلال
متحدث جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صباح اليوم الإثنين، إن طائرات مقاتلة تابعة له هاجمت أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، الذي أشار، من بين أمور أخرى، إلى تعرض البنية التحتية العملياتية في منطقة جبل بلاط بالقرب من بلدة مروحين جنوبي لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال إنه طائراته هاجمت العديد من المباني العسكرية التابعة لحزب الله في منطقة مروحين في جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في لبنان، أنه شن 4 هجمات عسكرية على مواقع وجنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله في بيان له، أنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم الأحد.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان منطقة جبل بلاط بلدة مروحين جنوبي لبنان حزب الله حزب الله وإسرائيل

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