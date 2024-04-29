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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد ختام فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بقطور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ختام فعاليات مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا بمدرسة الشهيد عبد المعطي حمدان الابتدائية بسمتاي بقطور والتي أقامتها محافظة الغربية والجمعية العالمية لأندية الليونز بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم و الصحة.

وذلك من أجل الكشف على نظر أطفال المدارس بقرى ونجوع المحافظة بهدف تحسين صحة الابصار بين أطفال  المدارس مما له تأثير إيجابي على تحصيلهم وادائهم الاكاديمي بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة ،المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، ممثلين الجمعية العالمية لأندية الليونز.

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وتفقد محافظ الغربية القافلة الطبية والتي تضم فريق طبي محترف ومدعم بأحدث الأجهزة لإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة للعيون، فضلا عن تفقد توزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية واختيار وتوزيع  النظارات الطبية للحالات المستحقة وتسليمها للطلاب بالمجان، وأكد وكيل وزارة الصحة على تحويل الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة.

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كما تفقد المحافظ المحاضرات التوعوية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس لتتعريف بمشاكل الأبصار وطرق الوقاية منها وذلك بالتعاون بين جمعية الليونز ومديريتي التربية والتعليم والصحة بمحافظة الغربية،وأشاد المحافظ بالمبادرة موجها الشكر للجمعية العالمية لأندية الليونز و مديريتي  التربية والتعليم و الصحة لجهودهم المبذولة في المبادرة .

الجدير بالذكر أن المبادرة قامت بفحص ١٩٤٩٤١طالب من اجمالي ٢٠٠٠٠٠ طالب يمثلو ٥٠٪ من الطلاب في المرحلة الابتدائية في ٣٧٠ مدرسه  كما تم  تحويل ١٠٠٠٠ طالب للمرحلة التالية من الفحص و تم اكتشاف ٤٧٤ حول ،٢٠٩ سقوط جفن ،المتبقي لقياس النظارات.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي التعليم والصحة التربية والتعليم بالغربية التربية والتعليم السلع المعروضة الأكاديمي المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس ناصر حسن

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