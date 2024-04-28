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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف الحملات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة خلال شم النسيم في الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

  وجه محافظ الغربية طارق رحمي بتكثيف الحملات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لاسيما الأسماك الطازجة والمملحة؛ استعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم.
كما وجه المحافظ - خلال اجتماعه اليوم /الأحد/ مع اللجنة المشكلة للرقابة على المنافذ والأسواق - باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.
وأكد ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة، موجها مديرية الصحة بالاستعداد والتجهيز والتأكد من توافر الأمصال بالمستشفيات تحسبا لظهور أية حالة تسمم غذائي أو مجرد الاشتباه فيها.
وكلف بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.
وشدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر، فضلًا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.
 

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