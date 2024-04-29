إعادة الدراسة بالجامعات المصرية لهؤلاء الطلاب.. "التعليم العالي" ترد على “الهجرة”  بشأن العائدين من روسيا

تلقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خطابا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ردًا على التماس لبعض الطلاب المصريين العائدين من روسيا والذين واجهتهم صعوبات في الجامعات المصرية التي يرغبون الدراسة بها، بشأن ضرورة توثيق الأوراق الدراسية لهؤلاء الطلاب من المكتب الثقافي المصري بموسكو، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمتابعة أوضاع الطلاب المصريين العائدين من مناطق الصراع.

وجهت وزيرة الهجرة، الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، لما تقوم به الوزارة من جهود بالتنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة في ملف الطلاب المصريين العائدين من مناطق النزاع، وتقنين أوضاعهم بالشكل المطلوب.

آلية جديدة للطلاب

وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة التعليم العالي قد أقرت آلية جديدة يتقدم بموجبها الطالب بأوراقه إلى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، وستقوم الجامعات بدورها بإرسال أوراق الطلاب إلى المكتب الثقافي في موسكو عن طريق وزارة التعليم العالي لتوثيقها.

وقد أشار الخطاب إلى الاستفسارات عن التماسات الطلاب الذين كانوا يدرسون عن بعد بكليات الطب، إلى أن دراسة الطب دراسة عملية تتطلب حضور الطلاب للمحاضرات، وبالتالي فإن الدراسة الافتراضية للطب عن بعد لا يعتد بها، الأمر الذي يستلزم إعادة الدراسة مرة أخرى في الجامعات المصرية.