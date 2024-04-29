الوضع بأمريكا ملتهب.. مظاهرات بالجامعات لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الكاتب الصحفي، بلال الدوي، أن مستشفيات المحلة بها أشقاء فلسطينيين يتم علاجهم بها، مضيفا أن المستشفيات تستقبلهم بكل حب "لازم نقسم اللقمة مع إخوتنا الفلسطينيين" لأن قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية الأولي وأن القاهرة عاصمة القرار "ده التريند اللي شغال من 3 أيام".



وأضاف الدوي، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر قدمت المبادرة يوم 26 كان الوضع في امريكا ملتهب و الجامعات في أمريكا في حالة من الغضب تؤيد وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدانة لـ الاعتداءات الإسرائيلية، مضيفا أن المظاهرات اتسعت ودخول الشرطة.



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