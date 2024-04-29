قافلة طبية مجانية ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية بنجر ٢٠ ( الإمام البخاري ) على مدار يومين بالوحدة الصحية لقرية بنجر ٢٠ بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتي تبعد ٢٠ كم عن اقرب مستشفي ( مستشفي برج العرب المركزي ).

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نساء - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٤ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ٨٠٧ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٧ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ٢١٠ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ٨٧ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٧ اشعة سينية علاوة على فحص ١٣٦ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٥٤٩ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.