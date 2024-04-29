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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تغطية القصص الصحفية في الأحداث.. ورشة عمل بكلية الإعلام جامعة بني سويف

صدى البلد

نظمت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، ورشة عمل بعنوان "تغطية القصص الصحفية في الأحداث العربية والدولية"، تحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حاضرت فيها الصحفية سارة أبو شادي.

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تناولت ورشة العمل التي نظمها قسم الصحافة بإشراف الدكتورة فاطمة فايز رئيس القسم، تعريف القصة الصحفية وكيفية كتابتها باعتبارها الأداة الصحفية التي تهتم بالتجربة الإنسانية والتي تركز بالأساس على التفاصيل والوصف وما وراء الخبر، والفرق بين القصة الصحفية والقصة الخبرية والتقرير الخبري، وكيفية صناعة قصة من حدث خارجي، كما تم عرض بعض النماذج من القصص الحاصلة على عدة جوائز محلية وعربية.

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