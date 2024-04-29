نيويورك تايمز: إسرائيل تستعد لصدور أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين كبار

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تستعد لصدور أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بسبب اتهامات تتعلق بالحرب في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن المحكمة الدولية تدرس أيضا إصدار أوامر اعتقال ضد قادة حركة حماس.

واستشهدت الصحيفة في تقريرها بخمسة مسؤولين إسرائيليين وأجانب، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم ولم يكشفوا عن المعلومات التي قادتهم إلى هذا الاستنتاج.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنه قد يتم ذكر اسم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مذكرة الاعتقال، رغم أنه من غير الواضح ما هي التهم الموجهة إليه.

ويقول اثنان من المسؤولين الخمسة إن بعض التهم الموجهة ضد المسؤولين الإسرائيليين يمكن أن تتعلق بالإجراءات الصارمة التي اتخذها جيش الاحتلال في غزة ومنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ووفقا للصحيفة تعمل إسرائيل على منع مثل هذا الإجراء من قبل المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا، وسط مخاوف من إمكانية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي.