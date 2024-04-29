حملات مكثفة لرفع الإشغالات عن حرم الطريق بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق العام ، لتيسير حركة المواطنين والمركبات وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، حملات الوحدة المحلية لمراجعة تراخيص المحال ورفع الإشغالات بالشوارع والأحياء الرئيسية، حيث تم تحرير 53 مخالفة وتم التصالح الفورى، وخلال الحملة تلاحظ مخالفة تحويل غرفه فى إحدى العقارات من سكنى إلى تجارى وتم إزالة المخالفة، إلى جانب إيقاف أعمال مخالفة بالدور الخامس العلوي بـ"شارع راغب"، وإيقاف أعمال مخالفة بعمل مصعد بشارع " طه حسين" وإيقاف أعمال مخالفة بالدور التاسع العلوي بـ"شارع عثمان" ، والتحفظ علي المعدات، ورفع الاشغالات والتعامل الفوري، وفى إطار متابعة التزام أصحاب المحلات التجارية بمواعيد الغلق الصيفية تم تحرير ٣٥ مخالفة إدارية متنوعة والتصالح الفورى ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح اللواء أ.ح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات بنطاق حى شرق المدينة، حيثُ أسفرت الحملة عن تحرير 18 مخالفة تنوعت ما بين ( إزالة إدارية- إشغال طريق) وتم رفع كافة الإشغالات من منطقة مزلقان محطة ملوى ورفع الأكشاك العشوائية من على جانبى الكوبرى وبجوار محطة ملوى ، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام ، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق ،وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

كما أكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة ، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لإزالة الإشغالات بنطاق المدينة بالتعاون مع الجهات المعنية ، وخلال حملة مكبرة تم تحرير 20 محضر طريق و70 اشغال ، وتم رفع الاشغالات التى تعيق حركة السير ، حيث استهدفت الحملات رفع الاشغالات فى 3 شوارع (طه حسين الشرقي -الجمهورية -ميدان المطافي)، مشيراً أنه تم المرور علي المحلات التجارية ومخابز العيش الحر للتأكد من الالتزام بأسعار السلع ، وتم تحرير محاضر للمخالفين مع تطبيق الإجراءات القانونية والحفاظ على النظافة وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

وفى مركز ومدينة بنى مزار، قال هشام فايز رئيس المركز، إن الوحدة المحلية قامت بحملات مكثفة بشوارع ( بورسعيد - الشوانى –العاشر) ، حيث تم رفع 50 إزالة فورية علي جانب الطريق لتسهيل المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .