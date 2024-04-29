زراعة أشجار مثمرة وزينة بالطريق الزراعي "القاهرة أسوان" في المنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وأوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم زراعة 100 شجرة مثمرة وزينة بطريق مصر أسوان الزراعي بمدخل المدينة الشمالي.

مؤكداً أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل وزيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة صحية ونظيفة، إلى جانب متابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

