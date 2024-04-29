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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يشن غارات جوية على أهداف لحزب الله في لبنان |شاهد

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية على لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه الطائرات الحربية الإسرائيلي نفذت غارات جوية على أهداف تابعة لـ حزب الله في منطقتي راشيا الفهر والخيام في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس: “قصفت الطائرات الحربية أهدافاً لـ حزب الله في منطقتي راشيا الفهر والخيام في جنوب لبنان، وكان من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مواقع إطلاق وبنى تحتية وبنية عسكرية يستخدمها حزب الله في المنطقة”.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ قصف بنيران المدفعية أيضا لإزالة تهديد في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

https://x.com/idfonline/status/1784940896238071942

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