ضمان جودة التعليم تعتمد كليات ومعاهد أزهرية جديدة.. تعرف عليها

اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مجموعة من المعاهد الأزهرية وعدد من كليات جامعة الأزهر وبعض البرامج داخل هذه الكليات.

وكشفت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن اعتماد 184 معهدًا أزهريًّا، منهم 64 معهد رياض أطفال أزهري، و 75 معهدًا ابتدائيًّا أزهريًّا، و 45 معهدًا إعداديًّا أزهريًّا.

كما اعتمدت الهيئة، جودة التعليم في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ، وكلية الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات الزقازيق، وجددت اعتماد كليتي اللغة العربية بالقاهرة، والدراسات الإسلاميَّة والعربية بنات الإسكندريَّة.

كما اعتمدت الهيئة عدد من البرامج بكليات جامعة الأزهر، وهي: «برنامج المكتبات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة»، و«برنامج الوثائق بكليَّة الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة»، و«برنامج اللغات الإفريقية وآدابها بكلية اللغات والتَّرجمة بالقاهرة»، و«برامج الفيزياء الحيوية، والفيزياء الخاصة بكلية العلوم للبنات بالقاهرة» و«برنامج هندسة المناجم والفلزات، وبرنامج هندسة البترول بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة».

وأكَّد وكيل الأزهر أنَّ اعتمادَ هذا العدد الكبير من المعاهد الأزهريَّة وكليات جامعة الأزهر وبرامجها، من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لهو دليل وترجمة واقعية لحجم الجهد والعمل المبذول داخل المؤسسة الأزهرية، الذي يحظى بمتابعة ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف وتنفيذ من قيادات الأزهر، وتعاون مثمر مع أعضاء وقيادات الهيئة القومية لضمان جودة التَّعليم والاعتماد، لهم منَّا خالص الشكر والتَّقدير.