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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: نسعى لتطوير منظومة الصحة لتقديم خدمات على أعلى مستوى

فودة خلال تفقد مستشفي
فودة خلال تفقد مستشفي نويبع

قال اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية بالكامل بكافة مدن المحافظة، وتقديم خدمات صحية للمواطنين على أعلى مستوى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي وجه بجعل محافظة جنوب سيناء من المحافظات الأولي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي جرى من خلالها إجراء تطوير شامل للمستشفيات،  والوحدات الصحية.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير   التي جرت بالمستشفيات تضمنت خطة مستقبلية لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين خلال السنوات المقبلة، خاصة أن جنوب سيناء من المحافظات الجاذبة للسكان، لذا يوضع ذلك في الاعتبار  لاستيعاب الزيادة السكانية على المدى البعيد.

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال تفقد محافظ جنوب سيناء، أعمال التطوير الجارية بمستشفى نويبع المركزي، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، والدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن رخا، مدير فرع الرعاية الصحية بالمحافظة، ومحمد حامد، رئيس مدينة نويبع، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح وافي لأعمال التطوير، ووجهه بسرعة الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، وإضافة مجموعة كراسي بقسم الغسيل الكلوي لاستيعاب أكبر عدد من المرضى.
ويجري تطوير مستشفي نويبع المركزي بتكلفة 350 مليون جنيه، ومن المقرر أن تحتوي على  24 سرير للمرضي، وقسم عمليات، وغرف مرضي وقسم للولادة وحديثي الولادة، وقسم للاستقبال والعيادات الخارجية، وقسم الأشعة وقسم للطوارئ، معمل تحاليل، وقسم العناية المركزية، وقسم الغسيل الكلوي، ومنطقة خدمات متنوعة وتخزين، ومنطقة تجهيزات وتعقيم وخدمات، ومبني لسكن الأطباء، ومبني المطبخ والمغسلة والمشرحة.
 

 

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IMG_٢٠٢٤٠٤٢٩_١٢٥٤٢٧

خلال تفقد مستشفي طابا

IMG-20240429-WA0421
IMG-20240429-WA0421
جنوب سيناء فودة الصحة الرعاية طابا

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