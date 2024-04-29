موسكو تنفي توافر أدلة على قـ.تل روسي لاثنين من الأوكرانيين في ألمانيا

قالت القنصلية العامة الروسية في مدينة بون الألمانية، إنه في الوقت الحالي لا يوجد تأكيد على أن الشخص المحتجز للاشتباه في قتله اثنين من الأوكرانيين في مورناو بألمانيا، هو روسي.

وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية أنها لم تتلق بعد معلومات حول اعتقال روسي فيما يتعلق بهذه القضية، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وأشارت إلى أنه "في الوقت الحالي، لا يوجد تأكيد على أن المشتبه به يحمل الجنسية الروسية. وأشار دبلوماسيون إلى أن كلمة "روسي" تظهر في التقارير الإعلامية.

وشددت القنصلية على أن مئات الآلاف من المواطنين الناطقين بالروسية يعيشون على الأراضي الألمانية وهم ليسوا حتى مواطنين روس، في حين أن هناك أيضًا أشخاصًا يحملون جنسيتي روسيا وألمانيا، والذين "تعترف السلطات المحلية بهم كمواطنين ألمان فقط".

وفي الوقت نفسه، أعلن الدبلوماسيون عزمهم على إبقاء الوضع تحت السيطرة.

وفي وقت سابق أفيد أن الأوكرانيين الذين عثر عليهما في ألمانيا مصابين بطعنات كانوا عسكريين.