مفيدة شيحة: بسبب ظروف الزمالك اتولد لاعيبة رجالة

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، جماهير نادي الزمالك بعد تأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية، قائلة :"ألف مبروك للزمالك ويستحق التأهل عن جدارة واستحقاق".



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن نادي الزمالك يتغلب على كل الصعوبات والإصابات ويذهب للنهائي، متابعة أن الزمالك حقق الفوز والتأهل بالروح التي ظهرت على أرض الملعب.



وتابعت مفيدة شيحة، أن الظروف التي مر بها الزمالك تسببت في ولادة لاعبين رجالة استطاعوا إثبات نفسهم وتحقيق حلم التأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية، وبسبب ظروف الزمالك اتولد لاعيبة رجالة.



