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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول رد رسمي من الزمالك على احتفال مصطفى شلبي المثير للجدل

صدى البلد

هنأ أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك بتأهل الفريق إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

 

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وقال أحمد سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  نتمنى التوفيق لكافة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية "

 

وعلق  أحمد سالم على احتفال مصطفى شلبي المثير للجدل بعد تسجيله لهدف في نصف نهائي الكونفدرالية، قائلا:" مصطفى شلبي لاعب محترم ومهذب وتعرض لضغوط كثيرة".

وتابع أحمد سالم :" مصطفى شلبي كان بيحتفل بشكل طبيعي ولا صحة لفرض عقوبة عليه ولم يصدر من مصطفى شلبي أي شيء يسيء لأحد".

وعن أزمة القيد قال أحمد سالم:" هناك مفاوضات مع محامي خالد بو طيب لجدولة المبلغ لإنهاء أزمة وقف القيد وأول فترة قيد تأتي مع نهاية الدوري العام وسيتم حلها".

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