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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رقابية موسعة لإحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة أسعار السلع بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية و الاستاذ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة ،للرقابة وإحكام السيطرة  علي الأسواق ومتابعة  تخفيضات أسعار السلع في ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من السيطرة علي  أسعار صرف الدولار وأيضا توافره، مما يستوجب أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن.

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بدأت الجولة بتفقد المحافظ ورئيس الجهاز عددا من السلاسل والمحال التجارية والسوبر ماركت لمتابعة ضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية بها .


كما تفقدا عددا من المخابز لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي والتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرضوا لعقوبات في ظل تشديد الرقابة عليهم ، كما التقيا بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش بعد تراجع أسعار الخبز السياحي.

 

وتابع المحافظ ورئيس الهيئة الحملة بتفقد عدد من  المطاعم التي تقدم مأكولات شعبية الفول والطعمية وأصناف متنوعة، لمتابعة سير العمل داخل المطاعم والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية وأيضا الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية، وأثناء الزيارة لاحظ المحافظ أن المطاعم التي تعلن عن سعر سندوتش الفول أو الطعمية وهو ما يعكس الإنخفاضات الحقيقية التي طرأت علي السلع في الفترة الأخيرة. 

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وتوجه محافظ الغربية بالشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته لمحافظة الغربية وجولاته الميدانية التى يقوم بها فى مختلف محافظات الجمهورية، وجهوده الملموسة لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط الأسعار فى الأسواق المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية.

 مشيرا فى هذا السياق، أن محافظة الغربية بها العديد من الأسواق التجارية وحركة كبيرة للتجارة حيث بها العديد من الأسواق والمراكز التجارية بالإضافة أن محافظة الغرببة هى وسط الدلتا ويتردد عليها يوميا حوالى 5 ملايين مواطن من المحافظات المجاورة وبها حركة كبيرة فى التجارة الداخلية، وهو ما يتطلب تواجد جهاز حماية المستهلك، وأن المحافظة قامت بإنشاء 85 منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى ال 8 مراكز مما ساهمت فى وفرة فى السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

 

أشار السجينى إلى أن الغربية لها أهمية ومكانة كبيرة واقتصادياً لذا نسعى دائما إلى تواجد جهاز حماية المستهلك فى المحافظة والانتشار فى الأسواق
وأشاد السجينى بمنظومة المنافذ التى اقامتها المحافظة لإتاحة السلع الاساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، كما أشاد بجهود محافظ الغربية والأجهزة التنفيذية فى الارتقاء بكافة القطاعات التى تمس المواطن، لافتا أن الغرض من الزيارة التعاون والتنسيق مع المحافظ فى بعض الموضوعات التى تهم المواطنين، لافتا إلى أن هناك انخفاضات حقيقية بالأسواق وخاصة بالسلاسل التجارية الكبرى، ولازالت بعض تجار التجزئة وصغار البقالين لم يقوموا بخفض الأسعار وهو ما يستوجب تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة أثر انخفاض سعر الصرف على السلع الغذائية الأساسية.

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وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.


وفى ختام اللقاء، أعرب السجينى عن سعادته وتقديره لمحافظ الغربية على الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك فى المحافظة، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون فى الفترة المقبلة للارتقاء بالمنظومة وتنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق.

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