السيول تضرب 3 أودية بسانت كاترين بعد سقوط أمطار شديدة

تعرضت مدينة سانت كاترين لحدوث سيول متوسطة الحدة بعد تعرضها اليوم الإثنين، لتساقط أمطار شديدة نتيجة التقلبات الجوية المفاجأة.



وقال اللواء طارق عابد، رئيس المدينة، إن الأمطار أسفرت عن حدوث 3 سيول متوسطة الحدة، إحداهما بوادي الأربعين، والثاني بمنطقة الطرفة، والثالث بوادي التفاحة، وجميعهم ساروا في مجراهم الطبيعي متجهين نحو الخزان الجوفي ومنطقة البحيرات والسدود الجبلية.



وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن مياه هذه السبول انحدرت من قمم الجبال، لتشكل منظرًا طبيعيًا خلابًا داخل الطبيعة الجبلية للمدينة.



وتواصل محافظة جنوب سيناء، رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث سيول في بعض المناطق بالمحافظة.

سيول كاترين

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