متحدث الوزراء: إيرادات قناة السويس انخفضت بأكثر من 50% بسبب حرب غزة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن منظمة الهجرة الدولية أكدت أن مصر تمثل نموذجا لاستضافة المهاجرين على أراضيها، مضيفا أن المجتمع الدولي عليه دور كبير لتقديم الدعم للدول التي تستضيف المهاجرين.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن ايرادات قناة السويس انخفضت بنسبة تصل الى أكثر من 50% بسبب الحرب في غزة، مستدركا أن رئيس الوزراء تحدث عن أن مصر تأثرت سلبا بالحرب في قطاع غزة.



وأكمل المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحرب في قطاع غزة أثرت على السياحة وعلى المنطقة كلها وهذه الحرب تسببت في تداعيات أكبر بكثير.