خالد الجندي: هذه أكبر نعمة يقابلها العبد من رحمة الله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كل شخص منا له حال مع الله، أي مقام، ولن يكون كل يوم على وتيرة واحدة، فيوم تريد أن تسمع تفسير ويوم فقه ويوم دعاء.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC": "وانت بتلف حول الكعبة لازم تنوع في المقام اللي انت فيه، لأن النفوس تمل، اقرأ قرآن، ثم ادعي، ثم صلى على النبي، ثم سبّح، فكل عبادة لها مذاق وكل عبادة تنزل على القلب بردا وسلاما وتحدث حالة من حالات الراحة والسكينة والهدوء النفسي".

وأشار الشيخ خالد الجندى، إلى أن هذه أكبر نعمة يقابلها العبد من رحمة الله، قائلا: "لما تلاقي واحد هايم في ملكوت الله، يقولك سيبه في حاله، يعني الحال مع الله طالب منك صدقة وقيام ليل واستغفار وتسبيح، ففي أحوال معينة يقرأ عليك القرآن وتبكي، ومرة أخرى لا تتأثر ويكون عندك فتور، فهذا حال.

