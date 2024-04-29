استلموا النادي «أرض محروقة».. أحمد موسى: مجلس الزمالك ليس سببا لإيقاف القيد

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب مستحقات اللاعب المغربي «خالد بو طيب»، مشيرا إلى أن نادي الزمالك يعاني حاليا من هذه الأزمة الجديدة التي تضرب النادي الأبيض.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الإثنين، أن وقف قيد الزمالك لـ3 فترات متتالية؛ بسبب مستحقات اللاعب المغربي، معلقا: الزمالك مطالب بتسديد نحو 2.4 مليون يورو، ومجلس إدارة الزمالك تسلم النادي أرضا محروقة؛ بسبب الأحداث السابقة، وليس مجلس حسين لبيب السبب في وقف القيد».

وقال أحمد موسى إن الزمالك مطالب بدفع أكثر من 100 مليون جنيه مصري، والنادي سدد غرامات منذ فترة قريبة لبعض اللاعبين.