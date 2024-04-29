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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«عفش العروسة ولَّع».. النيران تلتهم منزلين في بني سويف

صدى البلد

سيطر رجال الحماية المدنية بمديرية  أمن بنى سويف، على حريق داخل منزلين في قرية “ننا” بدائرة مركز شرطة إهناسيا المدينة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

فيما أسفر الحريق عن التهام محتويات المنزلين بالكامل، ومن بينها “جهاز عروسة” كان مخزنا أعلى أحد المنزلين.

وكان اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إهناسيا المدينة، بورود بلاغات من الأهالي بنشوب حريق هائل فى منزلين بقرية (ننا) دائرة المركز.

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وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، حيث تمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وبالمعاينة المبدئية؛ تبين أن السبب وراء الحريق “ماس كهربائي” أدى إلى اشتعال النيران، والتي التهمت جميع محتويات المنزلين من أثاث، وكان بينه “جهاز عروسة” تستعد للزفاف، ولا توجد شبهة جنائية.

وأكدت التحريات الأولية، أن النيران نشبت فى منزلين فى قرية ننا بإهناسيا، لكل من المواطن “طه رمضان محمد”، وجاره "محمد شكري حجازي.

وتبين أن الخسائر الأولية، عبارة عن جهاز عروسة، وعروق خشبية، وأثاث منزلي، ولا توجد خسائر في الأرواح.

وحرر محضر بالواقعة، بمعرفة الحماية المدنية، تمهيدا لإحالته إلى النيابة لتتولى التحقيق.

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