المبادرة الوطنية الفلسطينية: رئيسة جامعة كولومبيا نسيت عروبتها.. وما يحدث حراك طلابي كبير

علق الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، على الأحداث التي وقعت في جامعة كولومبيا، قائلا “موقف رئيسة الجامعة الدكتورة نعمت شفيق ذات الاصول المصرية يعكس أنها نسيت مصريتها وعروبتها وتعمل في خدمة المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة منذ زمن بعيد”.

وقال البرغوثي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن كثيرا من الطلاب المنتفضين الآن هم يهود في الاصل، ومعادون للصهيونية، مؤكدة انه بموقف رئيسة الجامعة، خسرت الطرفين سواء من تدافع عنهم حيث يطالبون بإقالتها وأيضاً الطلاب".

وتابع رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن ما يحدث في جامعة كولومبيا أمر كبير، فهذا التمرد الطلابي له خلفية تاريخية، مؤكدا أن ذات التمرد الطلابي في نفس الجامعة أسهم في ستينيات القرن الماضي في إسقاط حرب فيتنام.

وأشار مصطفى البرغوثي إلى أن هذا الحراك الكبير في جامعة كولومبيا امتد لثورة عالمية في نحو 200 جامعة وكلية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، حيث انتشرت كالنار في الهشيم في بلدان أخرى في اوروبا وأستراليا وكندا وبلدان أخرى، مؤكدا أنه سيمثل ضغطا لوقف عملية الابادة الجماعية في غزة، وسيؤدي لزيادة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل عبر سحب الاستثمارات من كل ما له علاقة بالعدوان والاحتلال والاستيطان.