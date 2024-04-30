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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة وجود آثار جانبية لأسترازينكا تؤدي للوفاة.. رئيس التطعيمات بالمصل واللقاح يوضح

لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا

أكد الدكتور مصطفى محمدي، رئيس التطعيمات في المصل واللقاح، أنه تم إعطاء لقاح “استرازينيكا”  بند الموافقة الطارئة، بمعنى أن أي شخص تلقى اللقاح يكون تحت إشراف طبي، ووفقا لمسئوليته الخاصة.

 

وقال مصطفى محمدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن يجري استخدام اللقاح بشكل طبيعي في مصر وليس لديه بشكل شخصي أي معلومات بخصوص ظهور آثار جانبية لمتلقي لقاح أسترازينيكا.

 

وتابع  رئيس التطعيمات في المصل واللقاح، أنه من الممكن وجود حالات طارئة ونادرة تظهر عليها آثار جانبية مع حصول ملايين الأشخاص على اللقاح.


 

المصل واللقاح لقاح “أسترازينيكا” اللقاح مصر

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