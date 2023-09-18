مع اقتراب الشتاء.. محمدي: توافر الأمصال واللقاحات المعدلة تفاديا لكورونا| فيديو

قال الدكتور مصطفى محمدي ، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح ، تعقيبا على توفير الصحة لأمصال الانفلونزا وكورونا مع اقتراب فصل الشتاء ، إن هناك استعداد لدخول فصل الخريف والشتاء ، وهي فترة تنتشر فيها مسببات الأمراض ، وفي مقدمتها الفيروسات التنفسية ، مثل الكورونا ، والفيروس المخلوي التنفسي .

وأضاف الدكتور مصطفى محمدي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن الصحة توفر أمصال تحمي من تلك الفيروسات ، وايضا فيروس الانفلونزا المعروف عنه مؤخرا أنه حاد وشديد على المصابين .

وأردف " المحمدي " ، أن الأمصال فعالة ضد تدهور الحالات والاحتياج لدخول المستشفيات ، لافتا إلى أن المصل واللقاح توفر مصل كورونا المعدل ثنائي السلالة وهو أكثر المتحورات التي تطرأ على الفيروس.

وأشار ، إلى أنه لا يوجد تعارض في الحصول على لقاح الإنفلونزا مع لقاح كورونا ، ولا يوجد اشتراط لمدة زمنية فاصلة .