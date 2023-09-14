اعرف إزاي تحمي نفسك وتحافظ على مناعتك في فترة التقلبات الجوية| فيديو

‏قال ‏الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن شهر سبتمبر مشهور بالتقلبات الجوية وهو بداية فصل الخريف المعروف أنه أسوأ من فصل الشتاء بالنسبة لمريض الحساسية، وذلك لأن الحرارة تكون في ارتفاع وانخفاض على مدار اليوم، وهذا موسم نشاط العدوى التنفسية، وهذه أكبر مثير لحساسية الأنف والصدر، بالإضافة إلى العواصف الترابية.

وأضاف “الحداد”، ‏خلال لقائه في ببرنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية هبة ماهر، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن من أهم النصائح لمرضى الحساسية في الفترة المقبلة أولا ارتداء الكمامة في حال وجود أتربة، وأيضا من الممكن العودة إلى استخدام بخاخ التحكم اليومي للصدر للوقاية فقط في هذه الفترة من العام.