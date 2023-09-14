الأرصاد: تلاشي بقايا آثار العاصفة دانيال.. وتحسن ملحوظ في حالة الجو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن بقايا العاصفة دانيال أو المنخفض الجوي الذي أثر علينا خلال الـ 72 ساعة الماضية وسبب بعض التقلبات الجوية، تلاشت تماما اليوم، الخميس.

‏وأضافت “غانم”، ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية هبة ماهر، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن المنخفض الجوي تلاشى تماما وتلاشت معه فرص سقوط الأمطار في جميع مناطق الجمهورية وبدأنا في حالة استقرار تام في معظم محافظات الجمهورية، وأن درجات الحرارة بدأت تعود للمعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.

سقوط الأمطار

وتابعت: “بالتالي سوف نعود مرة أخرى إلى الأجواء الصيفية المعتادة”، مؤكدة أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار في أي منطقة من مناطق الجمهورية، وسوف نشعر بتحسن في حالة الجو، خصوصا في فترات الليل.