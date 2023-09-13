انتهاء العاصفة دانيال.. الأرصاد توضح حالة الطقس في مصر غدا الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد انتهاء العاصفة دانيال بعدما خلفت وراءها العديد من الدمار فى دولة ليبيا الشقيقة ووصل عدد الضحايا الى أكثر من 3000 كما وصل عدد المفقودين لأكثر من 10 آلاف شخص، غير ما خلفه من دمار فى المنشآت حيث تسبب فى دمار العديد من المدن والقرى الليبية بشكل كامل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود في الغد الخميس الموافق 14 سبتمبر، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

كما تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وبالنسبة لحالة الرياح تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين



أما عن حالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، أما البحرالأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر ، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الادارية 34 24

6 اكتوبر 35 23

بنهــــا 34 24

دمنهور 32 24

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 26

السويس 34 24

العريش 32 25

رفح 32 25

رأس سدر 33 25

نخل 32 19

كاترين 29 15

الطور 35 25

طابا 33 25

شرم الشيخ 36 28

الاسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 29 23

السلوم 28 22

سيوة 32 23

رأس غارب 36 27

الغردقة 37 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 29

شلاتين 36 28

حلايب 33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 37 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 28

الوادى الجديد 38 26

أبوسمبل 38 28