عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتهاء العاصفة دانيال.. الأرصاد توضح حالة الطقس في مصر غدا الخميس

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد انتهاء العاصفة دانيال بعدما خلفت وراءها العديد من الدمار فى دولة ليبيا الشقيقة ووصل عدد الضحايا الى أكثر من  3000 كما وصل عدد المفقودين لأكثر من 10 آلاف شخص، غير ما خلفه من دمار فى المنشآت حيث تسبب فى دمار العديد من المدن والقرى الليبية بشكل كامل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود في الغد الخميس الموافق 14 سبتمبر، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

كما تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وبالنسبة لحالة الرياح تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين


أما عن حالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، أما البحرالأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر ، والرياح السطحية شمالية غربية.

txt

آلاف الضحايا والمفقودين في ليبيا .. الأرصاد تعلن إنتهاء العاصفة دانيال

txt

موعد انتهاء العاصفة دانيال.. الأرصاد توضح حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء

txt

‏الأرصاد تعلن موعد انتهاء تأثير العاصفة دانيال على أنحاء البلاد

txt

الأرصاد تعلن موعد انتهاء تأثير العاصفة دانيال

txt

الأرصاد الجوية: انتهاء تأثير العاصفة "دانيال" على أنحاء البلاد.. الخميس

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
العاصمة الادارية 34 24
6 اكتوبر 35 23
بنهــــا 34 24
دمنهور 32 24
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 24
دمياط 32 25 
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 35 26
السويس 34 24
العريش 32 25
رفح 32 25
رأس سدر 33 25
نخل 32 19
كاترين 29 15
الطور 35 25
طابا 33 25
شرم الشيخ 36 28
الاسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 30 24
مطروح 29 23
السلوم 28 22
سيوة 32 23
رأس غارب 36 27
الغردقة 37 28
سفاجا 37 28
مرسى علم 37 29
شلاتين 36 28
حلايب 33 28
أبو رماد 34 28 
رأس حدربة 33 29
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 36 23
أسيوط 36 23
سوهاج 37 25
قنا 37 26
الأقصر 37 27
أسوان 38 28
الوادى الجديد 38 26
أبوسمبل 38 28

الأرصاد العاصفة دانيال هيئة الأرصاد درجات الحرارة ليبيا انتهاء العاصفة دانيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

بتر الذراع اليسرى.. تفاصيل التقرير الطبي لهجوم سمكة قرش على سيدة بدهب

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

ترشيحاتنا

نشكر قادتها وشعبها.. «البرلمان الليبي»: مصر مدت جسورًا جوية وبرية وبحرية لمساعدتنا|فيديو

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بسبب الأمطار الرعدية

موبايل الشباب الأول من سامسونج.. مواصفات جبارة بسعر مغرى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

عيون مصر الساهرة تتحرك لإعادة الحياة لدرنة.. 5 مشاهد مضيئة تعرف عليها

بمبلغ ضخم.. أمريكا توافق على بيع مقاتلات إف-35 إلى كوريا الجنوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فولية بالكراميل و الشيكولاتة

12 فائدة لتناول الكريز| تعرف عليها

كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

صينية مقلوبة البطاطس على الطريقة الفلسطينية

فيديو

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ