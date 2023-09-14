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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العاصفة دانيال تغادر القاهرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو| فيديو

العاصفة
العاصفة

 كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو اليوم، الخميس، بعد العاصفة دانيال، وأكدت أن الأجواء استقرت بشكل كبير في محافظات مصر، وأن بقايا العاصفة دانيال، مرت على مصر بسلامة، وأن اليوم لا توجد أمطار.

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وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن اليوم هناك مرتفع جوي يؤثر على البلاد، وإن البلاد سيكون بها ارتفاع في نسبة الرطوبة. 

 

وأضافت أن درجات الحرارة سيكون في المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وأن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ستتراوح بين الـ 33 لـ 34، وأن هذه الدرجة في الظل.

وأشارت إلى أن الأجواء في فترة النهار صيفية حارة مستقرة، وأن اليوم لن يكون هناك أمطار، وأن البلاد في فترة المساء سيكون هناك انخفاضات كبيرة قيم درجات الحرارة.

وأوضحت أن درجات الحرارة في المساء ستتراوح بين 24 و25 درجة، وأن الأجواء فترة الليل معتدلة، وسيكون هناك نسمات هواء.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
العاصمة الادارية 34 24
6 اكتوبر 35 23
بنهــــا 34 24
دمنهور 32 24
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 24
دمياط 32 25 
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 35 26
السويس 34 24
العريش 32 25
رفح 32 25
رأس سدر 33 25
نخل 32 19
كاترين 29 15
الطور 35 25
طابا 33 25
شرم الشيخ 36 28
الاسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 30 24
مطروح 29 23
السلوم 28 22
سيوة 32 23
رأس غارب 36 27
الغردقة 37 28
سفاجا 37 28
مرسى علم 37 29
شلاتين 36 28
حلايب 33 28
أبو رماد 34 28 
رأس حدربة 33 29
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 36 23
أسيوط 36 23
سوهاج 37 25
قنا 37 26
الأقصر 37 27
أسوان 38 28
الوادى الجديد 38 26
أبوسمبل 38 28

 

امطار الأرصاد الجوية حالة الجو محافظات العاصفة دانيال درجة الحرارة

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