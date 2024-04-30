مصرفي يتوقع المزيد من الاكتتابات في قطاع التكنولوجيا خلال 2024

بعد فترة طويلة من الانتظار، توقعات بـ "عودة سوق الاكتتابات العامة الأولية". هذا ما صرّح به الرئيس العالمي لأسواق رأس مال أسهم التكنولوجيا والمصرفي في بنك Morgan Stanley كولين ستيوارت.

وفي مقابلة مع برنامج TechCheck على قناة CNBC ، قال ستيوارت إن ما بين 10 إلى 15 شركة تكنولوجيا أخرى يمكن أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام قبل نهاية عام 2024، مع توقعاته بوجود "عام أفضل" في عام 2025.

قال ستيوارت: "لقد مر عامان ونصف العام، حيث لم يكن لدينا أي شيء حقاً". وأضاف أن العروض العامة الأولية الأخيرة ارتفعت أسعارها وتم تداولها بشكل جيد، وهو ما "يبشر بالخير للمستقبل".

بدأ الهدوء في سوق شركات التكنولوجيا عام 2022، عندما أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع المستثمرين بعيداً عن المخاطر، وخفض تقييمات القطاع التكنولوجي ودفع العديد من شركات التكنولوجيا إلى تأخير خططها للاكتتاب العام.

لكن لاحقاً انقلب الأمر في العامين السابقين، اللذين شهدا عدداً قياسياً من الصفقات، بما في ذلك بعضها بمضاعفات الإيرادات الفلكية.

وتم افتتاح سوق الاكتتابات العامة الأولية في سبتمبر، مع ظهور Instacart لأول مرة و كلافيو. لكن العلامات الحقيقية الأولى للزخم جاءت الشهر الماضي، كما حدث مع موقع Reddit عندما أصبح أول طرح عام أولي لشركة كبرى لوسائل التواصل الاجتماعي منذ Pinterest

في عام 2019 وشركة شرائح الاتصال بمركز البيانات Astera Labs التي ارتفعت في أول يوم تداول لها.

وبالنسبة للاكتتابات شرح ستيوارت، الذي كان له يد في بعض أكبر العروض في العقود القليلة الماضية، إن الأمر عادة ما يستغرق ستة أشهر للوصول بالاكتتاب العام إلى خط النهاية. وأضاف أن ذلك يعني أن الشركات التي تفكر حالياً في طرح عام أولي من المرجح أن تؤجل حتى عام 2025 لتجنب التقاطع مع الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.

أما بالنسبة للتقييمات، فقال ستيوارت إن السوق تراجعت عن أيام الذروة في عام 2021، وعادت نجاحات قطاع البرمجيات ومجالات أخرى من التكنولوجيا الآن إلى المستويات التي شوهدت في عامي 2018 و2019. ووصف ستيوارت عام 2021 بأنه "عام مذهل" ولكنه "مرهق أيضاً".