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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: مدبولي وضع العالم أمام مسئولياته بعد تقديم مصر 85% من المساعدات لغزة

السيد شمس الدين ،
السيد شمس الدين ، عضو مجلس النواب

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لما جاء فى كلمة الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام المنتدى الاقتصادى العالمى بالعاصمة السعودية الرياض حول ما تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من دعم كبير للقضية الفلسطينية مشيداً بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي بأن مصر تدعم الفلسطينيين منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


واعتبر " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم تأكيد رئيس الوزراء بأن مصر قدمت أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة تم جمعها وإرسالها من قِبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري.
بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للعالم كله والمجتمع الدولي بجميع منظماته على تحمل مسئولياته التاريخية لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين مطالباً من المجتمع الدولي الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى للوقف الفورى لإطلاق النار.


كما طالب النائب السيد شمس الدين من المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 مؤكداً أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين يتطلب انهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أشار إلى تقديم مصر كل أشكال المساعدات للفلسطينيين، رغم أن معبر رفح منفذ غير تجاري ولا يسمح لمرور الشاحنات لكنه لمرور الأشخاص.
وأكد أن معبر رفح مفتوح من جهة مصر على مدار 24 ساعة منذ اليوم الأول (للأوضاع في قطاع غزة) وذلك لعبور كل المساعدات

السيد شمس الدين مصطفى مدبولي السعودية عبد الفتاح السيسي غزة

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