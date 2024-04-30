تنشيط السياحة تشارك في ورشة عمل بـ تركيا.. مستند

تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ورشة عمل باسطنبول ، وذلك يوم 15 مايو القادم بالتعاون مع اتحاد شركات السياحة التركية tursab.



أوضح عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة ، أن ورشة العمل السياحي ستعقد بالمقر الرئيسي لإتحاد شركات السياحة التركية تحت عنوان "promotion event&b2b meetings egyption destination" .



من جانبها أرسلت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، إخطار حصل "صدى البلد" على نسخة منه موجه إلى غرفة المنشآت الفندقية ،يفيد بمشاركة الفنادق بورشة العمل.



يذكر أن يتحرك عمرو القاضي في عدة إتجاهات حثيثة ، عبر عقد لقاءات مكثفة مع عدة منظمى رحلات من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لجذب مزيد من السائحين.

كما يتحرك في إتجاهات لبث حملات ترويجية ودعائية عن المنتج السياحي المصري ،وترسيخ صورة أهمية ذلك المقصد المتنع بأجوائه الفريدة.

