"نتشارك" بجنوب سيناء يختتم 13 مبادرة اجتماعية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء و منظمة اليونيسف ، تقييم مبادرات برنامج " نتشارك " بجنوب سيناء بحضور محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة و رندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع و الشباب و مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء احمد عبد العزيز وكيل المديرية و عاطف سالم مدير اداره برلمان الطلائع بوزارة الشباب والرياضة و أعضاء برلمان الطلائع و الشباب و نموذج محاكاة مجلس الشيوخ .

و قدم المشاركون في برنامج "نتشارك " ١٣ مبادرة مجتمعية " واحد مننا - هنجملها - سلمي - اعرف بلدك - ايجابي - مركزنا - مازالت طفله - من حقها نحميها - بيس - بكره بيها - امي تقرأ - وصلني - رولتا ".

و تسعي وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، من خلال برنامج « نتشارك » في نسخته الثانية :" الي خلق مبادرات تنموية نوعية تعكس الإيمان بالقدرات الإبداعية لشباب الجمهورية الجديدة نحو آفاق أرحب في كل المجالات ، إلي جانب إعداد جيل من القياديين والمبادرين الشباب يتميز بفكر تنموي إبداعي ورؤى جديدة تنسجم وتواكب المتغيرات والتحديات المعاصرة في مجال التنمية، بالإضافة إلى تأهيل القيادات الشابة والمبادرين الشباب بالمهارات والقدرات للمساهمة في معالجة التحديات التنموية المحورية في مجتمعاتهم بوسائل وأدوات غير تقليدية، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية وتشجيع الاتجاهات الإيجابية لإعداد وتأهيل وتمكين الشباب بالمعارف والمهارات القيادية والعمل الريادي التنموي، وعلى الفهم المتعمق والشامل لمتطلبات العمل القيادي و الريادي المجتمعي التنموي، وعلى التفكير الإبداعي، وإبراز المبادرات والمشاريع بأدوات ابتكارية.

ختام مبادرة نتشارك

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مبادرة نتشارك

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