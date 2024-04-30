عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"نتشارك" بجنوب سيناء يختتم 13 مبادرة اجتماعية

ختام مبادرة نتشارك
ختام مبادرة " نتشارك " بجنوب سيناء

اختتمت  وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء  و منظمة اليونيسف ، تقييم مبادرات برنامج "  نتشارك "  بجنوب سيناء  بحضور محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة  و رندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع و الشباب و  مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء  احمد عبد العزيز وكيل المديرية و عاطف سالم مدير اداره برلمان الطلائع بوزارة الشباب والرياضة و أعضاء برلمان الطلائع و الشباب و نموذج محاكاة مجلس الشيوخ .

و قدم المشاركون في برنامج  "نتشارك " ١٣ مبادرة مجتمعية "  واحد مننا - هنجملها - سلمي - اعرف بلدك - ايجابي - مركزنا - مازالت طفله - من حقها نحميها - بيس - بكره بيها - امي تقرأ - وصلني - رولتا ".

و تسعي وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، من خلال برنامج « نتشارك » في نسخته الثانية :"  الي خلق مبادرات تنموية نوعية تعكس الإيمان بالقدرات الإبداعية لشباب الجمهورية الجديدة نحو آفاق أرحب في كل المجالات ، إلي جانب  إعداد جيل من القياديين والمبادرين الشباب يتميز بفكر تنموي إبداعي ورؤى جديدة تنسجم وتواكب المتغيرات والتحديات المعاصرة في مجال التنمية، بالإضافة إلى تأهيل القيادات الشابة والمبادرين الشباب بالمهارات والقدرات للمساهمة في معالجة التحديات التنموية المحورية في مجتمعاتهم بوسائل وأدوات غير تقليدية، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية وتشجيع الاتجاهات الإيجابية لإعداد وتأهيل وتمكين الشباب بالمعارف والمهارات القيادية والعمل الريادي التنموي، وعلى الفهم المتعمق والشامل لمتطلبات العمل القيادي و الريادي المجتمعي التنموي، وعلى التفكير الإبداعي، وإبراز المبادرات والمشاريع بأدوات ابتكارية.

ختام مبادرة نتشارك

FB_IMG_1714369048740
FB_IMG_1714369048740
FB_IMG_1714368999120
FB_IMG_1714368999120
FB_IMG_1714369020451
FB_IMG_1714369020451

مبادرة نتشارك

FB_IMG_1714369084746
FB_IMG_1714369084746
FB_IMG_1714369058048
FB_IMG_1714369058048
FB_IMG_1714369001433
FB_IMG_1714369001433
FB_IMG_1714368999120
FB_IMG_1714368999120
جنوب سيناء برنامج نتشارك الشباب والرياضة برلمان الطلائع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

قرار جديد في ليفربول بشأن محمد صلاح.. هل يستمر بالفريق؟

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: نسعى لتطوير منظومة الصحة لتقديم خدمات على أعلى مستوى

بتكلفة مليوني جنيه .. إنشاء ملعب متعدد الأغراض بقرية النقب جنوب سيناء

ترشيحاتنا

القانون الحالي منذ 42 سنة .. البارودي يطالب بإصدار تشريع جديد للتعاونيات

المصل واللقاح عن "استرازينيكا": لا يوجد سبب يدعو للتخوف أو التوتر

بدء جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية بحضور رئيسي وزراء البلدين

الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بعد الاشتباه في تنفيذه عملية طعن شرق لندن

وزير التعليم يوجه بزيادة إنتاج مشغولات ومستلزمات المدارس الفنية والاهتمام بتسويقها

من الصعيد للإسكندرية.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كروب توب أسود .. هند عبد الحليم بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

5 أماكن بالجسم تحافظ على ثباته.. رائحة عطرك تدوم طول اليوم

بعد شجاره مع كلوب.. ليفربول يكشف مصير محمد صلاح خلال الموسم المقبل

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ