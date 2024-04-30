رجل يحمل سيفا.. حادث خطير قرب محطة مترو أنفاق في لندن| فيديو وصور

أفادت وسائل الإعلام البريطانية بوقوع حادث خطير بالقرب من محطة مترو في شمال شرق لندن بعد أن أفادت تقارير بأن رجلا يحمل سيفا هاجم أفرادا من الجمهور وضباط الشرطة.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قالت الشرطة إن الرجل، الذي يزعم أنه كان يحمل سيفا، اصطدم بسيارة في منزل في حدائق ثورلو، قبل أن يطعن عددا من الأشخاص.

ويذكر أن الرجل البالغ من العمر 36 عاما هاجم أفرادا من الجمهور واثنين من ضباط الشرطة قبل اعتقاله في نهاية المطاف.

https://twitter.com/GoldingBF/status/1785221372316094684

وتم إبلاغ شرطة العاصمة بالحادث قبل الساعة 7 صباحا بوقت قصير هذا الصباح.

ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن حالة المصابين غير معروفة حاليا ولا يزال الضباط يبحثون عن المشتبه بهم بعد الآن.

وأغلقت الشرطة محطة مترو هاينو في إلفورد بعد الحادث.

وكتب ويس ستريتينج، النائب عن إلفورد نورث، على إكس، المعروف سابقا باسم تويتر: "تم الإعلان عن حادث خطير في هاينو".