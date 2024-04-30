رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، محمد غريب مسؤول العلاقات العامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

خلال الاجتماع، استعرض ممثل منظومة التأمين الصحي الشامل، مميزات المنظومة وكيفية الاستفادة منها في إطار تطوير القطاع الصحي.

واختتمت المناقشات، بالتأكيد علي أهمية التنسيق لعقد عدة اجتماعات بين العاملين بالغرفة التجارية و أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الغرفة التجارية من التجار للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في حضور محمد السيد مدير الغرفة.

من جانبه أكد اكرم الشافعي، ان الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستهدف تقديم مزيد من الخدمات المتميزة لمنتسبينا، وتطوير الخدمات التي تقدم لهم وتنويعها بما يتناسب مع التطورات العصرية الحديث.