محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رصف الطريق الدائري وتغطية الترع.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف طريق "أبوعمر" شرق مدينة كفر الشيخ، وذلك ضمن خطة شاملة لتوسعة ورفع كفاءة وتغطية المجاري المائية بجانبي طريق كفر الشيخ الدائري (القطاع الأوسط - أبوعمر).

رافق المحافظ في الجولة كل من: محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات القومية، أحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد شريف عبود، وكيل إدارة مرور كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد المحافظ أن مشروع توسعة طريق "أبوعمر" يأتي ضمن خطة أوسع لتطوير "دائري عاصمة المحافظة"، حيث يهدف إلى ربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفر الشيخ، بداية من الكوبري الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم-الدولي الساحلي شمالاً، لتخفيف التكدس والازدحام عن مناطق مدينة كفر الشيخ.

وتابع، كما يساهم في تسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين، ربط شرق وغرب عاصمة المحافظة بروافد الطريق الدولي "كفر الشيخ - طنطا" و"كفر الشيخ - المحلة"، ورافد "كفر الشيخ - بلطيم"، تيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور، دفع عجلة التنمية وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل، وتلبية احتياجات المواطنين.

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